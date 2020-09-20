الأمن يكشف كواليس فيديو تعدي أب على أطفاله الثلاثة بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بتعدي أحد الأشخاص بالسب والقذف والضرب على بعض الأطفال بقسوة واستغاثة الأطفال بداخل شقة سكنية.



وبالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة بمنطقة وراق العرب بالجيزة، وأن المتعدى عليهم ثلاثة أطفال أعمارهم ما بين 11 سنة و14 سنة، وأن المتعدي عليهم هو والدهم، وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، له معلومات جنائية "جارى ضبطه"، حيث قام وشقيقته (لا تعمل، مقيمة بذات العنوان) بالاتفاق مع شقيقها بتصوير الواقعة وإرسالها لزوجته، نكاية فيها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجيه بينهما، والتي بثته بمساعدة شقيقتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



وباستدعاء الزوجة وأطفالها، تبين أنها تركت منزل الزوجية من حوالى تسعة شهور، ومقيمة طرف والدها نظرًا للخلافات الزوجية بينهما، وأن الأطفال مقيمين طرف زوجها، وقيامه بالتعدي عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظرًا لإدمانه تعاطي المواد المخدرة، وقد هرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا طرفها عقب واقعة التعدي الأخيرة والتي كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر.





وأضافت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولى على أموالها التي تتربحها من (تجارة بيع الملابس) لإنفاقها على شراء المخدرات كرهًا عنها، وبمناقشة الأطفال "المجنى عليهم أيدوا ما جاء بأقوال والدتهم وأضافوا بأن والدهم كان يستغلهم في شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل مما يؤثر بالسلب على الأطفال، وبمناقشة (شقيقة المتهم) أقرت بقيامها بتصوير الواقعة بالاتفاق مع (شقيقها) على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجتها لتهديدها وحرمانها من الأطفال.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

