عاجل.. الولايات المتحدة تعلن دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:17 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أعلنت الولايات المتحدة، قبل قليل، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة تتعهد بمعاقبة من يخرق العقوبات على إيران، مشددا على أن هناك تداعيات في حال فشل الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات.

يأتي ذلك، رغم معارضة واسعة داخل الأمم المتحدة، لاستئناف كافة العقوبات الدولية ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي.

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