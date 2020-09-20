كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على اللاعبين الذي يريد الاستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة.

وقرر المدير الفني الجديد لبرشلونة، الاستغناء عن لويس سواريز وأرتورو فيدال، لاعبا الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقام كومان بإبلاغ الثنائي بنفسه، حيث طالبهم ضرورة البحث عن فريق جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كما تحدث كومان مع ريكي بويج، أول أمس الجمعة، وأبلغه بأن يبحث عن فريق آخر قبل نهاية الميركاتو، موضحا له أن خطة اللعب الجديدة (4-2-3-1) لا تناسبه، وأنه يفضل الاعتماد على فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وميراليم بيانيتش وكارليس ألينيا في خط الوسط.

وأكد رونالد كومان، لريكي بويج الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف الموسم المقبل، بأنه غير مناسب لأداء دور صانع الألعاب أيضًا، في الخطة الجديدة للفريق الكتالوني.

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