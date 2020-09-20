ولاء الشريف توجه رسالة لجمهورها ومحبيها









وعلقت الفنانة الشابة قائلة: "سيأتي كل شيء فى التوقيت المثالي".



وكانت أحدث أعمال ولاء الشريف مسلسل «كارمن» بطولة ريهام حجاج ومحمد الكيلاني وشرين وأحمد حلاوة ومحمد مهران وعمر الشناوي، وهو من تأليف سامح مجدي وإخراج حسن شوكت.









تحرص الفنانة ولاء الشريف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة كاجوال، واعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها.