عاجل.. فيريرا يرد على مفاوضات الزمالك معه وسبب رحيله عن النادي









رد البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك السابق لأول مرة للرد على أنباء تفاوض النادي معه للعودة لتدريب الفريق الأول مرة أخرى وسبب رحيله عن الأبيض في المرة الأولى.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تؤكد أن فيريرا ضمن المرشحين لتولي تدريب نادي الزمالك الفترة المقبلة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع النادي.





وقال فيريرا في فيديو نشره منذ قليل للرد على الأنباء المنتشرة: "لقد شاهدة حب جماهير الزمالك لي وانا أيضا أعشقهم بشكل كبير".





وتابع مدرب السد القطري السابق: "سبب رحيلي عن نادي الزمالك الفترة الماضية هي إختلاف مع الإدارة".



