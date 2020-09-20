عبدالحليم قنديل لـ الهارب محمد علي: انتظر 5 ملايين "خازوق" (فيديو)

قال الكاتب عبد الحليم قنديل، تعقيبا على دعوة المقاول الهارب محمد علي للتظاهر يوم 20 سبتمبر: "لن تحدث أي مظاهرات من أي نوع، ولن يتحرك حجر واحد في مصر"



وتابع "قنديل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المقاول الحشاش على حد وصفه محمد علي الذي صدره الإخوان للدعوة للتظاهر في 20 سبتمبر، وتوقع خروج 5 ملايين مصري، معقبًا: "أريد أن أقول لمحمد علي.. أنه يمكنه أن ينتظر 5 ملايين خازوق في صباح الـ 20 من سبتمبر".



ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن قطر دولة صغيرة ولديها فوائض مالية هائلة تصل لـ 800 مليار دولار، وهذه الأموال تستخدم لدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.



في سياق منفصل، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.



وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".



وأضاف الإعلامي، أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".



وأردف: "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة".



وأشار ، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».



واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.



وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".

