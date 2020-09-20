أحمد زاهر ينشر صورة من كواليس فيلمه "الجديد زنزانة 7"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس فيلمه الجديد"زنزانة 7".

وعلق قائلاً: "الحمد لله والشكر لله"، فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة النجم محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا.. و 17 حالة وفاة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ أقل من ساعة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

منذ ساعتين

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

باسم مرسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

02:00 ص

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

12:23 ص

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟