أحمد زاهر ينشر صورة من كواليس فيلمه "الجديد زنزانة 7"





وعلق قائلاً: "الحمد لله والشكر لله"، فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة النجم محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس فيلمه الجديد"زنزانة 7".