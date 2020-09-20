عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة









كشف أري بابل مهاجم نادي الزمالك الجديد عن أنه اتخذ قرار نهائي بالرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة لأسباب مفاجئة.





وكان نادي الزمالك قد أعلن منذ فترة طويلة عن تعاقده مع بابل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادي أول أغسطس.





وقال آري بابل في تصريحات تليفزيونية منذ قليل: "اتخذت قرار بالرحيل عن الزمالك، بسبب عدم حصولي على مقدم التعاقد".





وتابع: "ما يحدث معي في الزمالك قلة احترام فالنادي لم يحترمني وأمير مرتضى تجاهل الرد على اتصالاتي منذ فترة".



