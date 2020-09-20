"العناني" "الأثار اللي خرجت بطريقة غير شرعية ترجع وإحنا نطلعها بمزاجنا"

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه يرى أن أي قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، يجب أن ترد لمصر، ولا نتركها في الخارج كنوع من الدعاية.



وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "الأثار اللي خرجت بطريقة غير شرعية ترجع وإحنا نطلع الآثار بمزاجنا في معارض لفترة زمنية معينة، وفي أماكن معينة.. ولكن اللي بتاخد مني بطريقة غير شرعية مش دعاية ليا في الخارج".



في سياق منفصل، قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والًاثار، أن وزير السياحة والأثارة قام بزيارة قصيرة إلى ألمانيا مع مجموعة من المسؤولين، بخصوص مناقشة عودة السياحة الألمانية إلى مصر، خاصة أن القاهرة ما زالت تقع في البلدان التي تحظر برلين السفر أليها.



وتابعت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن زيارة 250 إلف سائح بعد أزمة كورونا يعتبر إنجاز حقيقي، خاصة أنه لم يتم تسجيل إي أصابات بين السائحين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الحكومة الالمانية أطلعت على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأشادت بها بصورة كبيرة.



وأشار إلى أن هناك إيجابية شديدة لعودة حركة السياحة الألمانية إلى مصر، لكن لم يتم تحديد الموعد المحدد حتى الآن، لكن تم وعد بمصر بان هذا الأمر سيكون في القريب العاجل.



هذا وأكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن السياحة العالمية تتوالى إلى مصر بعد أن استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف "الشارتر" من أرمينيا وعلى متنها 70 سائحًا، منهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.



وقال "المسعود"، في بيان، السبت، إن وجود عدد من ممثلي الإعلام من دولة أرمينيا داخل هذه الرحلة ستكون له آثاره الكبيرة للترويج للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.



جاء ذلك في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بواقع رحلتين أسبوعيًا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo وقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

