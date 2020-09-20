مرتضى منصور: من حق تركي آل الشيخ مساندة الأهلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن من حق ‏تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، تشجيع النادي الأهلي، وله ‏كامل الحرية في ذلك.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" تركي آل الشيخ قام بتهنئة الأهلي بالدوري وهذا حقه ‏تماماً".‏

وأكمل:" تركي آل الشيخ ليس له أي علاقة برحيل كارتيرون عن ‏الزمالك، وأحذر جماهير النادي من الفتنة التي يريدها المغرضون".‏

وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري وذلك بعد هزيمة الزمالك بالأمس أمام فريق أسوان بهدف دون رد ليعن بعدها الأهلي بطلا للدوري قبل نهاية الموسم بست مبارايات.

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