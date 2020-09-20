تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: كيبا.

خط الدفاع: روديجير، الونسو، جيمس، كريتنسين.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، تامي ابرهام.

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ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي

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