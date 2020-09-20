مجلس الوزراء يكشف أين تذهب مبالغ تصالح مخالفات البناء (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
هاني يونس
هاني يونس
كـسـاب أحـمـد
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن خفض أسعار التصالح خلال الفترة الأخيرة أدى لإقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وهذا أدى لطلب المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة ساعات العمل وزيادة الموظفين لتقليل الزحام.

وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن المراكز التكنولوجية المختصة بتقديم طلبات التصالح تعمل خلال فترة الإجازات بسبب زيادة الإقبال، مشيرًا إلى أن الإقبال على التصالح يعني أن المواطن أصبح يعي بأن هذا القانون في صالحه.

ولفت إلى أن أموال التصالح على مخالفات البناء ستضخ في المرافق والإسكان الاجتماعي وفقًا لقانون التصالح، وفي نفس الأماكن التي يوجد بها المخالفات، مشيرًا إلى أن المستفيد الأول والأخير من التصالح في كافة الأحوال هو المواطن، خاصة أن أماكن المخالفات لا يوجد بها أي خدمات.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

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هاني يونس مصطفى مدبولي مخالفات البناء قيمة التصالح أسعار التصالح

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