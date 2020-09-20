كهربا: حققت لقب الدوري الأول في مسيرتي ولن نتنازل عن لقب إفريقيا









أبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بأول لقب بطولة دوري في مسيرته مع القلعة الحمراء.





وأضاف أن لقب الدوري الذي حققه هذا الموسم هو الأول في مسيرته الكروية بشكل عام منذ تصعيده للدرجة الأولى قبل 10 سنوات.





وأكد أن لقب الدوري الأول له لن يكون الأخير في مسيرته مع الأهلي، مشددًا على أن الفريق لن يتنازل عن التتويج بلقب بطولة دوري الأبطال، من أجل جماهير الأهلي ونجم الفريق مؤمن زكريا، الذي ينتظر الفريق عودته سريعًا.



