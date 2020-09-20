ناشط سياسي:عندما فهمت غرض الجماعة الإرهابية اكتشفت خطأي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
الناشط سيد ماضي
الناشط سيد ماضي
كـسـاب أحـمـد
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أعلن سيد ماضي، ناشط سياسي وعضو سابق بحركة 6 أبريل، إنه اخطأ في السابق عندما تم التغرير به في الدعوات التخريبية التي يطلقها أعداء الوطن وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أنه اكتشف الخطأ الذي وقع فيه واعتزم تصحيح موقفه، من أجل مصلحة البلد والقضية التي يؤمن بها.

وأضاف "ماضى"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه قام بمراجعة موقفة عندما تفهم أغراض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين يعظمون الجيش التركي ويهاجمون الجيش المصري، وتابع: "أنا حد عاوز مصلحة البلد.. وعاوز الغلابة تشوف الحاجة الصح".

وأكد "ماضى"، أن منابر الإخوان التي تبث من تركيا تتاجر بالمصريين وتخدعهم من أجل تحقيق مكاسب مادية وشخصية ولا علاقة لها بالوطنية والوطن، بل تعمل على تأجيج الفتنة بين الشعب والجيش المصري.

في سياق منفصل، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".

وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".

وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينيين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».

واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.

وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".

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