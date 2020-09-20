ضبط 8 محاولات تهرب جمركي للكمامات الطبية والمكملات الغذائية (صور)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:19 ص
المضبوطات
المضبوطات
محمد طه
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث أمن المينا من ضبط كمية من الكمامات الطبية والمكملات الغذائية والأدوية البشرية ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي على الباخرة الحرية وبوسيدن بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض تم الاشتباه في مشمول 8 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 304 ألف كمامة طبية و65 علبة مكملات غذائية و272 قطعة مستلزمات طبية خاصة بالأسنان و148 علبة سولبادين و26 جهاز طبي و270 كريمات تفتيح البشرة و192 علبة مكياج متنوعة وكمية من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة أسفل وداخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

واشترك في الضبط كلا من: أحمد كمال ومحمود حافظ وحماد علي ومصطفي جمال تحت أشراف حاتم ابوسديرة ومحمد حمدي مشرفي الحركة وحمدى صابر مدير مجمع الوارد ومصطفي هاشم مدير التعريفة وعبدالله محمود بالأمن الجمركى وعبد الراضي فؤاد مدير إدارة الأمن الجمركي.

وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة مليون و259 ألف و746 جنيها.

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
ضبط 8 محاولات تهرب جمركي للكمامات الطبية والمكملات الغذائية (صور)
ضبط 8 محاولات تهرب جمركي للكمامات الطبية والمكملات الغذائية (صور)
ضبط 8 محاولات تهرب جمركي للكمامات الطبية والمكملات الغذائية (صور)
ضبط 8 محاولات تهرب جمركي للكمامات الطبية والمكملات الغذائية (صور)
ضبط 8 محاولات تهرب جمركي للكمامات الطبية والمكملات الغذائية (صور)
ضبط 8 محاولات تهرب جمركي للكمامات الطبية والمكملات الغذائية (صور)

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