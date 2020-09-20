دريد لحام لـ"الفجر الفني": شاركت في "شارع شيكاغو" لابتعاده عن النمطية.. والمشاهدات التي تجلبها المشاهد غير الأخلاقية ليست دليل على نجاحها





وأشار إلى أن المسلسل يعرض أحداثًا تاريخية وقعت في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، موضحًا أن ذلك يدخل في دائرة الوعي الخاصة به، كما أنه يقدم تاريخًا لشارع صغير من شوارع دمشق والأحداث المرتبطة به بعيدًا عن النمطية التي تقدم على أنها بيئة دمشقية.



وأضاف لحام: "الدراما السورية حاليًا في تطور دائم وخاصة من ناحية تنويع المواضيع التي تقدمها وتطرحها خلال الأعمال، وبالتأكيد تحقق نجاحات كبيرة فالنجاح طريق له بداية وليس له نهاية، وهناك وجوة جديدة لفتت انتباهي وهما هيا مرعشلي وزينة بارافي.



وأما عن رأيه في الدراما العربية المشتركة لاسيما وأنها باتت منتشرة جدا مؤخرًا قال: "لا شك أن الشراكة في الدراما العربية تحقق نجاحا أكبر، وخاصة أنها تسمح بالتفاعل بين العناصر المختلفة مما يفسح المجال أمام معرفة جديدة واكتساب خبرات متنوعة".



واختتم حديثه عما إذا كانت نسب المشاهدة التي يحققها الفنان عبر السوشيال ميديا مقياسًا لنجوميته ونجاحه أم لا موضحًا: "هي فقط عنصر من عناصر قياس النجاح، فمثلا قد نجد أن المشاهد غير أخلاقية تحصد مشاهدات كبيرة لاتحصى ولكن هل هذا معناه أنه ناجح؟ بالطبع لا فهناك معايير واعتبارات وعناصر أخرى يجب توافرها للحكم على نجاح الشخص أو العمل".









أعرب النجم السوري دريد لحام، عن سعادته الغامرة بنجاح مسلسله الجديد "شارع شيكاغو"، والذي أثارت حلقاته حالة من الجدل بعدما تضمنت مشاهدًا جريئة اعتبرها البعض تتنافى مع تقاليد المجتمع الشرقي.وقال دريد لحام في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، إن الذي جذبه للمشاركة في مسلسل "شارع شيكاغو" هو ابتعاده عن الأفكار التقليدية والنمطية.