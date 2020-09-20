محمد الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:30 ص
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
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قبَّل الدكتور محمد الباز، رأس المستشار أمير يعقوب، على الهواء، خلال حديثه عن تعرضه لإصابة في القدم، خلال هجوم إرهابي بالعريش، أثناء إشرافه على الانتخابات البرلمانية 2015.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مساء السبت: "أنا عاوز آجي أبوس دماغك لأن حقيقي حضرتك واللي زيك واجهت الإرهاب والموت، ورجعت تشتغل عشان البلد دي".

وتابع الإعلامي: "يا جماعة البلد دي مش هتفضل إلا بالناس اللى زي المستشار، الناس اللى بتتحدى الموت وبتواجهه، عشان عاوزين يحافظوا على بلدنا".

وأكد أن الحياد الآن في مصر خيانة، وعلى كل شخص أن يأخذ موقفًا ويتحمل نتيجته، متابعا: "هذا ليس إعلام عادي، وإنما إعلام حرب، نواجه مجموعة من الناس استباحوا عرض البلد كلها، وليس عرض أشخاص، نواجه ناس خاضوا في عرض البلد كلها، معندهمش مشكلة الشعب كله يروح في داهية".

وأردف: "التعامل بالقواعد التقليدية في وضع استثنائي نوع من الخبل والجنون وعدم المهنية، نحن نواجه ناس تستهدفك، فلا تتورع عن استخدام سلاحك كاملا في هدم هذه الشخصيات التي تريد هدم البلد، فيوميا نواجه سيلا من الأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة".

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