في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات تحية كاريوكا الـ14

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة تحية كاريوكا، تعتبر الراقصة تحية كاريوكا من الشخصيات الفنية الثرية التي تجد في سيرتها الكثير من المواقف والحكايات في الوسط الفني.



تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة لتكون بذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات، ومن أشهر أزواجها من الوسط الفني رشدي أباظة ومحرم فؤاد وفايز حلاوة والمخرج فطين عبدالوهاب والمخرج حسن عبد السلام.



ومن خارج الوسط الفني تزوجت كاريوكا أكبر أثرياء مصر في ذلك الوقت محمد سلطان باشا، والضابط الأمريكي ليفي وطيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف وأحد ضباط الملك وهو البكباشي مصطفى كمال صدقي وكذلك البكباشي طبيب حسن حسين، وكلها زيجات لم تستمر أكثر من بضعة أشهر.



رحلت الفنانة القديرة تحية كاريوكا، في معهد ناصر الطبي عن عمر ناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسي.



