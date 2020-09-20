في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات تحية كاريوكا الـ14

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة تحية كاريوكا، تعتبر الراقصة تحية كاريوكا من الشخصيات الفنية الثرية التي تجد في سيرتها الكثير من المواقف والحكايات في الوسط الفني.

تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة لتكون بذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات، ومن أشهر أزواجها من الوسط الفني رشدي أباظة ومحرم فؤاد وفايز حلاوة والمخرج فطين عبدالوهاب والمخرج حسن عبد السلام.

ومن خارج الوسط الفني تزوجت كاريوكا أكبر أثرياء مصر في ذلك الوقت محمد سلطان باشا، والضابط الأمريكي ليفي وطيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف وأحد ضباط الملك وهو البكباشي مصطفى كمال صدقي وكذلك البكباشي طبيب حسن حسين، وكلها زيجات لم تستمر أكثر من بضعة أشهر.

رحلت الفنانة القديرة تحية كاريوكا، في معهد ناصر الطبي عن عمر ناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسي.

أخبار تهمك

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 19 ساعة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

محمد الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يخدع المصريين بـ"عملية دجاجة مرسى علم" (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

05:03 ص

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

01:06 ص

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟