طبيب يخدع المصريين بـ"عملية دجاجة مرسى علم" (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
الدجاجة التي أجريت لها عملية
الدجاجة التي أجريت لها عملية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، تعليقا على خداع طبيب للمصريين بـإجراء عملية لدجاجة في مدينة مرسى علم، إن "النقابة ستتحقق من هذه الواقعة من خلال مسائلة الطبيب الذي قام بالحديث على أنها قام بإجراء هذه العملية"، لافتَا إلى أن الكثير من المواقع نشرت هذه القصة.

وتابع "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، مساء السبت، أن مجلس النقابة طبقًا للقانون قد يحيل هذه الواقعة إلى لجان التحقيق والتأديب، وإذا ثبت هذا الأمر على هذا الزميل، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لتدرج العقوبات ولائحة المهنة.

ولفت النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى أن هناك قوانين تحكم النقابة، والقرارات التي تصدر عن النقابة لا تصدر بشكل عشوائي، معقبًا: "أحنا دولة قانون، وبنحترم القانون".

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أكد الدكتور فتحي سلمىي صهبي مدير عام الطب البيطري، بمحافظة البحر الأحمر، أن واقعة إجراء عملية جراحية لدجاجة بتكلفة 7 ألف جنيه، في مدينة سفاجا، غير صحيحة، موضحًا أن الواقعة حدثت في البرازيل.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"لفجر"، أنه سيتم تشكيل لجنة من الطب البيطري ومجلس مدينة الغردقة، للتأكد من تراخيص العيادة البيطرية الذي يملكها الطبيب البيطري المزعم أنه قام بعملية جراحية لدجاجة، موضحًا أنه من المفترض أن نقابة الأطباء البيطريين تحقق في الواقعة حفاظًا على المهنة السامية للأطباء البيطريين.

وكانت أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمحافظة البحر الأحمر، عقب تداول نشطاء السوشيال ميديا إجراء عملية جراحية لدجاجة بتكلفة 7 ألف جنيه في مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا، هذا الخبر بسخرية، وانتشرت صور الدجاجة "ليكسي" التي أصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحر الأحمر.

ومن جانبه قال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، إن الطبيبين اللذين أجريا العملية الجراحية لفرخة بتكلفة 7 آلاف جنيه بمدينة سفاجا لا يعملان بمديرية الطب البيطري، وأنهما يملكان عيادة خاصة.

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