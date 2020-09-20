خالد العناني يكشف عن تأثير تطبيق تحليل "PCR" على السياحة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اشتراط إحضار تحليل "PCR" للقادمين من الخارج أثر على معدل السياحة حيث انخفض بنحو 40%، مشيرا إلى أنه بعد أن كانت مصر تستقبل 6 آلاف سائح يوميا أصبحنا نستقبل 2400 سائح فقط.



وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تشجيعا لتنشيط حركة السياحة قامت وزارة الصحة بتوفير إمكانية إجراء التحليل في مطارات مصر بقيمة 30 دولار للسائح الذي لم يتمكن من إجرائه في بلده، منوها بأن حركة السياحة بدأت تشهد رواجا مرة أخرى.



في سياق منفصل، قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، أن وزير السياحة والأثارة قام بزيارة قصيرة إلى ألمانيا مع مجموعة من المسؤولين، بخصوص مناقشة عودة السياحة الألمانية إلى مصر، خاصة أن القاهرة ما زالت تقع في البلدان التي تحظر برلين السفر أليها.



وتابعت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن زيارة 250 ألف سائح بعد أزمة كورونا يعتبر إنجاز حقيقي، خاصة أنه لم يتم تسجيل إي أصابات بين السائحين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية أطلعت على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأشادت بها بصورة كبيرة.



وأشارت إلى أن هناك إيجابية شديدة لعودة حركة السياحة الألمانية إلى مصر، لكن لم يتم تحديد الموعد المحدد حتى الآن، لكن تم وعد بمصر بان هذا الأمر سيكون في القريب العاجل.



هذا وأكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن السياحة العالمية تتوالى إلى مصر بعد أن استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف "الشارتر" من أرمينيا وعلى متنها 70 سائحًا، منهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.



وقال "المسعود"، في بيان، السبت، إن وجود عدد من ممثلي الإعلام من دولة أرمينيا داخل هذه الرحلة ستكون له آثاره الكبيرة للترويج للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.



الجدير بالذكر أن ذلك جاء في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بواقع رحلتين أسبوعيًا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo وقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

