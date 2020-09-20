أكرم حسني يشارك نيللي كريم في "العميل صفر"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص  الفنان أكرم حسني، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة النجمة نيللى كريم، والمخرج محمد سامى، والمنتج وائل عبد الله.

واكتفى بالتعليق قائلاً "العميل صفر قريبًا".

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد فهمي وويزو وإخراج أحمد الجندى.


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