بالروب.. شيكو يمازح جمهوره فى أحدث ظهور له

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

يحرص الفنان شيكو، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر شيكو عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بالروب الأبيض والشبشب.

وعلق قائلاً: "والله بلاقى صورة غريبة"، فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال شيكو كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

أخبار تهمك

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

منذ أقل من نصف ساعة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الكشف عن سبب فشل برشلونة في ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا.. و 17 حالة وفاة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور: من حق تركي آل الشيخ مساندة الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. فيريرا يرد على مفاوضات الزمالك معه وسبب رحيله عن النادي

منذ 12 دقيقة

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

12:52 ص

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟