تركي آل الشيخ: الأهلي يظل دائمًا الفرحة والبهجة في حياتي

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني حاليًا، إنه لا يدعم سوي النادي الأهلي الذي يُحبه ويُشجعه.





وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب تعادل النادي الأهلي مع مصر المقاصة في الدوري المصري :" الاهلي يظل دائما الفرحة والبهجة في حياتي".





وأضاف الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي :" أقولها صريحه لن أدعم أي نادي آخر غير النادي الذي أحبه واشجعه".





وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، وذلك عقب خسارة منافسه المباشر الزمالك بالأمس أمام نادي أسوان بهدف نظيف.





وكان الأهلي قد تعادل مع مصر المقاصة اليوم، السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.



