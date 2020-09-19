تركي آل الشيخ: الأهلي يظل دائمًا الفرحة والبهجة في حياتي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني حاليًا، إنه لا يدعم سوي النادي الأهلي الذي يُحبه ويُشجعه.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب تعادل النادي الأهلي مع مصر المقاصة في الدوري المصري :" الاهلي يظل دائما الفرحة والبهجة في حياتي".

وأضاف الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي :" أقولها صريحه لن أدعم أي نادي آخر غير النادي الذي أحبه واشجعه".

وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، وذلك عقب خسارة منافسه المباشر الزمالك بالأمس أمام نادي أسوان بهدف نظيف.

وكان الأهلي قد تعادل مع مصر المقاصة اليوم، السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

أخبار تهمك

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 12 ساعة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي!

منذ 38 دقيقة

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ 19 دقيقة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

منذ 37 دقيقة

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

11:01 م

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

10:01 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟