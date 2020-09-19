كشف حساب المنيا قبل 5 جولات من ختام القسم الثاني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
يشهد الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني، تراجع لفريق المنيا، حيث يحتل النادي المنياوي، المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

الفريق المنياوي الذي قام بتدريبه أربعه مدريين، ابتداءا من سمير كمونه، مرورا بطارق السكران، ثم طارق السيد، وحاليا يتولي القياده الفنيه للفريق شديد قناوي.

وقد خاض المنيا 17 مباراه، نجح في الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، وخسر في 8 مباريات، وتمكن الفريق المنياوي من إحراز 16 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 17 هدف ، مما يدل علي ضعف الدفاع لدي الفريق المنياوي.

واحرز للفريق المنياوي هذا الموسم 6 لاعبين فقط، حيث يحتل قائمه الهدافين لنادي المنيا، عمرو عثمان برصيد 4 اهداف، بينما كل من عبدالعزيز الشاعر، وبرسوم محروس، ومحمد سماره، وبدوي عاشور، وداوودا فلكل من هؤلاء هدفين.

وخاض المنيا مباراتين وديتين، ونجح فيهم في تحقيق الفوز، الأولي مع فريق ديروط وفاز عليه بثلاثيه نظيفه، ثم لقاءا اخر مع فريق بترول أسيوط، وتمكن من الفوز بهدف نظيف.

كما قام ايضا الفريق بعد عوده النشاط الرياضي في مصر، القيام بالتدريب علي الرمال ،إلي جانب التدريب على فترتين وذلك من أجل رفع معدل اللياقه البدنيه لدي اللاعبين، والاستعداد بشكل قوي لاستكمال مباريات دوري القسم الثاني.

ويذكر ان الفريق المنياوي متبقي لديه خمسة مباريات، منهم من ثلاثه مباريات علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وهم الفيوم، والبنك الأهلي، وشبان قنا، بينما سيحل ضيفا في مبارتين فقط علي كل من تليفونات بني سويف، وفريق طهطا.

أخبار تهمك

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

منذ 42 دقيقة

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 12 ساعة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي!

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

11:01 م

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

11:30 م

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

10:01 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟