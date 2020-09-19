أحمد عكاشة: إدمان الإنترنت يؤدى لأمراض نفسية وفشل دراسى وعاطفى









قال الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية، إن التنمر موجود فى كل دول العالم، وليس مصر فحسب، وهو ما يعيدنا إلى أزمة الأخلاق والضمير، لأنه أصبح هناك "هشاشة" فى الأخلاق، وهناك قسوة غير طبيعية، فالرحمة والمحبة والثقة بين الناس، هى أسهل طريقة للسعادة.





وأضاف عكاشة خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى أحمد سالم، المتنمرون لديه احساس بالضعف والخواء فى شخصيتهم، ويريدون أن يثبتوا أنهم أقوياء، الضعفاء والمعقدين فقط هم من يتنمرون.





وتابع عكاشة، إدمان الإنترنت يؤدى لأمراض نفسية، وفشل دراسى، وانتهاء العلاقات الاجتماعية، وتجمد عواطف، ويصبح متوحد مع الانترنت، وإذا منعت عنه هذه الخدمة يغضب، وتؤثر بالسلب، ومع ذلك هناك البعض من الباحثين قالوا إنه يكفى ساعتين فقط للأطفال.



