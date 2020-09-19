تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي أن صفقة انتقال الإسباني تياجو ألكانتارا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني مقابل 30 مليون يورو حطمت قلبه وأنه كان يجب عليه الانتقال إلى إيفرتون.

وعن إنتقال ألكانتارا إلى ليفربول، قال أنشيلوتي في تصريحات لوسائل الإعلام:" انتقال تياجو إلى ليفربول حطم قلبي".

وأضاف:" ألكانتارا صديق، إنه لاعب رائع حقاً، إنه لاعب خط وسط ذو جودة عالية جداً، لقد حالفني الحظ في مسيرتي لتدريب أفضل اللاعبين وتياجو واحد منهم دون شك".

وتابع:" الشيء الجيد الوحيد في هذا التوقيع هو أنه أصبح جارنا في المدينة وهذا كل شيء، أعتقد أنه اختار الفريق الخطأ، يمكنه اختيار الفريق الأزرق ( إيفرتون) وليس الفريق الأحمر، أنا أمزح".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلاً:" ألكانتارا لاعب رائع ويورجن كلوب صديقي سيكون سعيدًا. لكن نعم، هذه الصفقة حطم قلبي".

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