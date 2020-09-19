أول تعليق من بادجي بعد تحقيق أولى بطولاته مع الأهلي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب الدوري ‏الممتاز للمرة الأولى مع الأهلي، والوجود مع الفريق والمشاركة في منظومة النجاح مع النادي الأكبر في قارة إفريقيا من ‏خلال بطولاته وألقابه. ‏

وأكد بادجي أن الأهلي حقق الفوز ببطولة الدوري، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات ‏جديدة تواجه الفريق، وأهمها على الإطلاق مواجهتا الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأشار المهاجم السنغالي إلى أنه وصل إلى مرحلة جيدة من الانسجام مع الفريق، وأنه يثق في ‏قدراته، وأن القادم سيكون أفضل بالنسبة له، خاصة أنه يعلم الدور المطلوب منه لتحقيق طموحات ‏الجماهير.‏

ووجه أليو بادجي رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال المرحلة ‏المقبلة من أجل الفوز بالمزيد من البطولات مع الفريق، وأن بطولة إفريقيا تعد التحدي الأقوى في الفترة القادمة، وأن ‏الفريق سيقاتل من أجل الفوز باللقب الإفريقي.‏

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