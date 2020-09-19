البحرين تكشف: كورونا يبلغ ذروته وحجم الإصابات كبير

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح، اليوم السبت، أن المملكة تشهد حالة ذروة انتشار وباء كورونا، وعزت سبب ذلك لتراخي وتهاون بعض فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية.

وأضافت: "هذه الفترة توصف بمرحلة الذروة، ومازال عدد الحالات المكتشفة بازدياد، وسوف تظل هذه الأرقام مرتفعة إذ استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة في البحرين"​​​.

وشددت الصالح على "أهمية الوعي المجتمعي، والتزام الجميع بتطبيق التعليمات والإرشادات الصحية والوقائية، والحفاظ على ما تم الوصول إليه من نجاحات في المراحل السابقة للتعامل مع الفيروس القاتل".

وأشارت إلى أن البحرين، ومنذ بدء ظهور أول إصابة بالفيروس، اتخذت خطوات عديدة من أجل الحفاظ على صحة الجميع واحتواء الفيروس والتخفيف من حدة تداعياته المختلفة، مبينة بأن جميع الجهات المعنية تقوم بتوعية المجتمع واتخاذ التدابير اللازمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 690 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 125 حالة بين العمالة الوافدة، و544 لمخالطين و3 حالات وافدة.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا انتشر في صفوف الأطفال بنسبة 30% من الحالات القائمة والتي تشكل 6959 حالة حتى يوم أمس، ما يعني أن هناك أكثر من 2087 طفلا مصابا بالفيروس وأغلبهم بسبب المخالطة وتهاون البعض في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في البحرين 63879، والوفيات 221، بينما وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 56700 شخص.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا البحرين فيروس كورونا المستجد البحرين

أخبار تهمك

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 12 ساعة

عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي!

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

منذ 42 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس "كورونا"

البحرين تسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 21

الصحة البحرينية تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 19 ألف حالة

تسجيل 3 حالات وفاة و724 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

11:01 م

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

11:30 م

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

10:01 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟