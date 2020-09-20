أديب لوزير الخارجية التركي: "أنت مال أهلك باللي بيحصل في مصر" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي التي وصف فيها ما حدث بمصر عام 2013 بأنه انقلاب: "مصر أكبر من كده بكتير، أنتم فاهمين مصر غلط.. مصر عنيدة، ومصر كلها شيلة واحدة ومش بتتقسم، لأنها دولة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المصريين أسود على حدودهم، معلقا: "الراجل بتاعنا لما رسم الخط وقال سرت الجفرة.. كانت سرت الجفرة، والموضوع خلص".



وعن حديث وزير خارجية تركيا عن الحكم في مصر، عقب "أديب" قائلا: "وإنت مال أهلك بالحكم في مصر، هو إنت هتعين الرئيس في مصر.. دي مصر".



وفي سياق منفصل، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد التطور الأخير في ليبيا، أصبحت أهداف تركيا داخل ليبيا واضحة للجميع، وخشية المواطنين الليبيين تعبر عن نفسها ويشعرون أن وطنهم معرض للضياع وسرقة ثرواته ومقدراته والسيطرة على ارتكازاته الاستراتيجية أصبحت في مهب الريح بعد هذا القدر من التهديد واستمرار التوغل والتغول التركي.



وأوضح عكاشة، أن إصرار تركيا على حشد الميليشيات والمرتزقة أحد المسببات التي جعلت البرلمان الليبي إصدار بيانه، مؤكدًا أن مصر أمامها كافة الخيرات وتبحث كافة الخيارات، والتدخل المصري شرعي بأحكام القانون الدولي وكل الاعتبارات وصناعة بؤرة مهددة لكل جيران ليبيا هو أول الحقوق الليبية أن تكون مؤمنة لحدودها ومقدرات مواطنيها.



وأكد، أن مصر لم تقف صامتة أمام هذا الأمر، وتبذل جهودا مكثفة على المستوى الدبلوماسي وتحشد الرأي العام العالمي والأطراف الدولية في صورة كبيرة جدا، للمناداة بالوقف الكامل لإطلاق النار، موضحًا أن مصر وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بشأن الأزمة الليبية.

