الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المقاصة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء اليوم في الأسبوع رقم 28 في الدوري.

وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية.

وكان الفريق الأحمر قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم ٤٢ قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة:-

1- الأهلي 73 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- المقاصة 37 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 36 نقطة.
7- سموحة 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 34 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- طلائع الجيش 30 نقطة.
12- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
13- المصري 29 نقطة.
14- حرس الحدود 29 نقطة
15- الجونة 28 نقطة.
16- وادي دجلة 27 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- نادي طنطا 18 نقطة.

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فايلر المقاصة الدوري المصري الأهلي

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