مدرب حراس الأهلي: حققنا بطولة هامة.. وأشك حراس الفريق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق بطولة جديدة مع الأهلي، بعد حسم درع الدوري رسميًّا قبل مواجهة مصر المقاصة التي أقيمت مساء اليوم.

 

وقال يانكون: «التتويج بالدوري وإضافة بطولة جديدة في مشواري التدريبي مع الأهلي أمر يسعدني للغاية، ويدفعني إلى بذل مزيد من الجهد، من أجل المساهمة في تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، خاصة أننا نعي تمامًا رغبتها في سيطرة الفريق على كل البطولات».

 

ووجه يانكون الشكر لحراس مرمى الأهلي على التزامهم وإخلاصهم في التدريبات طوال هذا الموسم، حيث كانوا جميعًا عند حسن الظن دائمًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز، من أجل استكمال مشوار دوري الأبطال الإفريقي بنجاح.

 

وقال إن الطريق للتميز هو الأساس، خاصة أن كرة القدم رياضة صعبة وتحتاج إلى القتال في كل الأوقات، وهذه هي نصحيتي الدائمة لكل الحراس، مؤكدًا أنهم جميعًا على قدر المسئولية ولديهم احترافية في العمل، وهذا هو سر تفوق الأهلي بشكل عام.

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