شاهد اعلان مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 11 على قناة FOX TV وتفاصيل افصاح سيلين عن السر

شاهد اعلان مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 11، من ضمن المسلسلات التركية التي يتم عرضها في الوقت الحالي مسلسل انت اطرق بابي الذي استطاع منذ بداية عرض الحلقات الاولي منة ان يجذب اليه انظا رالمشاهدين من مختلف أنحاء العالم الذين يحرصون على متابعة تلك التفاصيل الجديدة التي يتناولها المسلسل الذي يتناول قصة الحب الرومانسية التي تجمع فيما بين كلا من الفتاة الفقيرة ورجل الاعمال.









اعلان الحلقة 11 انت اطرق بابي





يتناول مسلسل انت اطرق بابي تلك التفاصيل التي تجمع فيما بين كلا من الفتاة التي تسعي من أجل ان تحقق اعلي مراتب التعليم وفي سبيل تحقيق حلمها تريد ان تحصل على المنحة المجانية التي تمكنها من تحقيق حلمها ولكن في سبيل ذلك تقابل رجل الاعمال المسئول عن حصولها على المنحة التعليمية ولكنه يقف امام حصولها على تلك المنحة الامر الذي يدفعها للموافقة على طلبة بان تمثل دور خطيبتة من أجل أن تحصل على المنحة وفي ظل الاحداث العديدة الرومانسة التي تجمع فيما بينهم تصل الي تلك اللحظة التي تخبره بها سيلين سركان بانها سوف تتزوج من فريد والامر الذي يصيبة بالدهشة وفي نفس الوقت تذهب ايدا الي سيلين من أجل ان تخبرها بالحقيقة وانها ليست خطيبة سركان وانة مازال يحبها حتي الان ولا يريدها ان ترتبط بفريد.









موعد عرض مسلسل انت اطرق بابي



