المنيا يستقبل الفيوم في دوري القسم الثاني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، نظيره فريق نادي الفيوم، في الثالثة والنصف، اليوم الأحد، في المباراه التي سيشهدها ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2019\2020.

ويسعي الفريق المنياوي في مباراه لا تقبل القسمه علي اثنين، لتحقيق الفوز والخروج من شبح الهبوط، خاصه وان الفريق المنياوي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بعد أن حقق خمسة انتصارات، واربعة تعادلات، وثمانيه هزائم.

بينما يحل الفريق الضيف فريق نادي الفيوم، وهو لديه من النقاط18، حيث يسعي الضيف غدا في تحقيق نتيجه ايجابيه للخروج من شبح الهبوط المهدد به أيضا.

ويذكر أن فريق الفيوم لديه من النقاط 18 نقطه، حيث تمكن من تحقيق خمسة انتصارات ،وثلاث تعادلات ، وتسعة هزائم.

ويذكر أيضا أن فريق نادي المنيا بعد عوده النشاط الرياضي في مصر، قد خاض مباراتين وديتين استعدادا لباقي المباريات مع كل ديروط وفاز عليه بثلاثيه نظيفه ومباراه اخري مع بترول أسيوط وانتصر ايضا بهدف نظيف.

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