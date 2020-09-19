الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمسة المجمدة الدفعة الثانية لاصحاب المعاشات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:13 م
الاستعلام عن العلاوات الخمس
الاستعلام عن العلاوات الخمس
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الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمسة المجمدة الدفعة الثانية لاصحاب المعاشات

توقيت او موعد صرف العلاوات الخمسة المجمدة الدفعة الثانية هو الذي يريد معرفتة الكثير من اصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية حيث ان صرف قيمة هذة العلاوات يعتبر واحد من ضمن اكثر الاشياء التي يرغب الكثير من المواطنين في معرفتها ويقومون بالبحث عنها علي الانترنت وتتداول بشكل كبير في الحديث فيما بينهم.


العلاوات الخمسة المجمدة

صدر قرار في شهر إبريل الماضي من السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والذي امر وزارة التضامن الاجتماعي بان تقوم بوضع خطة من اجل صرف قيمة العلاوات المجمدة لمدة خمس سنوات للاشخاص المتقاعدين علي المعاش في 1 يوليو 2005 وحتي 1 يوليو في عام 2015، حيث ان هذة العلاوات ينتظرها الكثير من المواطنين ويرغبون في الحصول عليها.


طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس

اطلقت وزارة التضامن الاجتماعي موقع لها علي شبكة الانترنت يمكن من خلالة ان يتم عمل استعلام عن قيمة هذة العلاوات وذلك عبر بعض الخطوات التي يتم الاستعلام عنها مباشرة من خلالها:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مباشرة علي شبكة الانترنت حيث يتم الدخول لها من هنا.
بعد ذلك تقوم بكتابة رقم البطاقة الذي يتكون من 14 رقم للشخص الذي ترغب في عمل استعلام عنة.
يتطلب الموقع بان تدخل اسم الام رباعي للشخص صاحب البطاقة.
بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر الاستعلام الذي يوجد في الاسفل حتي تعرض لك البيانات.


موعد صرف العلاوات الخمسة المجمدة الدفعة الثانية

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في شهر مايو الماضي عن توقيت صرف هذة العلاوات والتي تم الاعلان عن خطة الصرف لاربع دفعات، وقالت الوزارة بان الصرف سيكون للدفعات المتبقية حسب الاتي:

الدفعة الثانية من العلاوات ستصرف مع معاش شهر اكتوبر 2020.
الدفعة الثالثة سيتم صرفها مباشرة مع معاش شهر يناير 2021.
الدفعة الرابعة سيتم صرفها للمتقاعدين مع معاش شهر إبريل 2021.

الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمسة المجمدة الدفعة الثانية لاصحاب المعاشات

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