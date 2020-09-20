أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء مد مهلة التصالح (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يأمل قيام مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى شهريين إضافيين لأن المتبقي "10 أيام" وهي غير كافية.

وتابع"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن التخفيضات التي أجراها المحافظين حفزت المواطنين على التقدم بالتصالح وزادت من حجم الإقبال.

ولفت إلى أن نسبة المتقدمين للتصالح في محافظة الجيزة قليلة مقارنة بباقي المحافظات، مردفًا: "الأهالي بيشكوا لي ولا بد من النظر لهم".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، على أن المصلحة تستدعي مد المهلة لأن هذه أكبر حصيلة تدخل الدولة والمواطنين يريدون تقنين وضعهم.


وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

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