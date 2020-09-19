نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

قال أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، أنه إندهش من قرارات ‏الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش ‏وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي.‏





وأضاف عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" ركلة جزاء المصري الغير محتسبة لم ‏أراها حتى في الأفلام العربية".‏





وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلاً:" في مباراة ‏الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في اصابة بالغة للاعب ‏اسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (إنت روحت كاس عالم ‏إزاي)؟".‏



