عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي!
السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:11 م
رامي بشاي
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أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قد بدأ في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.
وواصل خلال تصريحات له عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" فايلر بدأ يمهد من خلال تصريحاته الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم".
وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال:"هو لديه الحرية الكاملة في اختيار مستقبله والنادي الأنسب له".
وحول ازالة صورة رمضان من احتفالية الأهلي بالدوري قال:"هذا أمر يخص إدارة النادي الأحمر وهي صاحبة القرار في ذلك"
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