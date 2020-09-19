عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي!

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ‏السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قد بدأ ‏في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.‏





وواصل خلال تصريحات له عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" فايلر بدأ يمهد من خلال تصريحاته ‏الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم".‏





وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال:"هو لديه الحرية الكاملة في ‏اختيار مستقبله والنادي الأنسب له".‏





وحول ازالة صورة رمضان من احتفالية الأهلي بالدوري قال:"هذا أمر ‏يخص إدارة النادي الأحمر وهي صاحبة القرار في ذلك"‏



