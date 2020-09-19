عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي!

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ‏السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قد بدأ ‏في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.‏

وواصل خلال تصريحات له عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" فايلر بدأ يمهد من خلال تصريحاته ‏الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم".‏

وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال:"هو لديه الحرية الكاملة في ‏اختيار مستقبله والنادي الأنسب له".‏

وحول ازالة صورة رمضان من احتفالية الأهلي بالدوري قال:"هذا أمر ‏يخص إدارة النادي الأحمر وهي صاحبة القرار في ذلك"‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر الزمالك الأهلي أحمد عيد

أخبار تهمك

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة

منذ 40 دقيقة

عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي!

منذ 41 دقيقة

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعليق مثير من أنشيلوتي على انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ ثلث ساعة

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

بعد الثلاثى الكبار.. 5 لاعبين ينتظرون "استمارة 6" في الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 8 إبريل: رمضان صبحي يصدم الجماهير الحمراء.. فايلر مصمم على ضم ماكينة الأهداف.. قرار تارخي من الخطيب

أخبار الأهلي اليوم السبت 11 / 4 / 2020: حسم مصير أحمد فتحي.. فايلر يطرد 5 لاعبين.. الأهلي يصفع الزمالك في كبرى الصفقات الصيفية

صالح جمعة يكشف لـ "الفجر الرياضي" حقيقة مفاوضات الزمالك.. ويُوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

فايلر يتمسك بالتعاقد مع المدافع السوبر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

11:01 م

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

10:01 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟