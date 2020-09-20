شاهد.. أحمد موسى عن واقعة "عجوز المصرف": "شروع في قتل"

انفعل الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا عما جاء في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء شابين على رجل عجوز يدعى عاشور، والتنمر به بسوهاج، ودفعاه في أحد المصارف وسط القمامة، متسائلا: «أيه البلاوي دي؟»



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن هذه جريمة يجب سرعة التحقيق فيها، مضيفا: "التنمر عقوبته الحبس، والعيال دي خطر، ولا بد من القبض عليهم وما يبتوش في بيوتهم".



وأردف موسى:"من يسمح بهذا أن يقوم هذان الشابان غير المتربيان بالتنمر برجل يحمل على الرأس، مؤكدا أن هذا لا يليق".



وناشد موسى المستشار حمادة الصاوي التحرك سريعا وفتح تحقيق حتى نطيب بخاطر هذا المسن



كما ناشد طارق الفقي بضرورة أن يعتذر أهالي الشباب للمسن الذي تم إهانته، معلقا: "أيه اللي حصل في الدنيا يا ناس دا كده مفيش أخلاقيات"



واستطرد موسى، أن ما حدث في حق الرجل عدم احترام لظروفه واستغلالها، "والله العظيم ما في أي أدب أو احترام أو أخلاقيات، مين رباكم ومن علمكم".



واستطرد أحمد موسى أن ما تم شروع في قتل، وهذا المسن من الممكن أن يتعرض للغرق، مردفا "العيال دي مش محترمين ابوهم مربهومش، ترضى حد يعمل في أبوك ولا جدك كده؟"



وواصل موسى حديثه لمرتكبي الواقعة: "دا اللي اتعلمتوه؟! أتمنى التحقيقات سريعا وأنا باعتذر له وأقوله حقك علينا كلنا وببوس رأسه من على الهوا ".

