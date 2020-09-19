بنى سويف يستضيف ديروط لتأمين الصدارة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف، متصدر المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، بقيادة مديره الفنى حسن موسي نظيره ديروط، اليوم الأحد، في الثالثة واانصف عصرا، بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

ويخوض بنى سويف المباراة بدوافع عديدة أهمها اقتناص الثلاث نقاط لتأكيد الصدارة خاصة فى ظل تأجيل مباريات الثنائى البنك الاهلى والالمونيوم لمدة ٢٤ ساعة ، بجانب عدم التفريط فى اى نقاط بالإضافة إلى حسم الأمور قبل خوض المباريات القوية امام الفيوم والتليفونات والبنك الأهلى وطهطا .

وكان بنى سويف قد خاض العديد من المباريات الودية ببنى سويف وبمعسكره الذى أقيم بالإسكندرية حيث واجه فرق سمسطا بتروجيت ومصر المقاصة وسبورتنج وأبو قير للأسمدة وسنورس .

فيما يسعى احمد الكاس المدير الفنى لديروط لتحقيق نتيجة إيجابية باولى مبارياته مع الفريق خلال هذا الموسم بعد أن تقلد المنصب خلفا لياسر عبد العليم .

ديروط بدأ الموسم تحت قيادة فنية لمحمد يوسف ثم حمادة رسلان ثم ياسر عبد العليم وأحمد الكاس .

ويسعى أبناء ديروط للهروب من شبح القاع وتحقيق مفاجأة بملعب بنى سويف متصدر المجموعة .

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق بفوز بثنائية مقابل هدف على ديروط بمباراة الدور الاول بملعب ديروط الرياضى .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما واسامة عبد العزيز مدربا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة .

ويحتل بنى سويف المركز الاول بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة أمام فرق ديروط والفيوم وتليفونات بنى سويف والبنك الاهلى وطهطا .

فيما يحتل ديروط المركز الحادى عشر برصيد ١١ نقطة ويتبقى له مواجهات أمام بترول اسيوط والإعلاميين والالمونيوم والفيوم

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