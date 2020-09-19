عضو سابق بحركة 6 إبريل يفجر مفاجأة عن جماعة الإخوان الإرهابية

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كشف سيد ماضى، ناشط سياسى وعضو سابق بحركة 6 إبريل، إن جماعة الإخوان الإرهابية طلبت منه أن يقوم بتصوير وإنتاج بعض الفيديوهات المفبركة ولكن رفض تمامًا ذلك كونه لا يتاجر بقضايا الوطن، بالإضافة إلى أنه لا يقبل أن تهدم مؤسسات الدولة أو الإساءة للوطن.



وأضاف "ماضى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبد الله طلبت منه منذ أيام بعمل فيديو يهاجم فيه رموز الدولة المصرية، نظير مبلغ مادى والسفر للخارج،ولكن رفض تمامًا، وتابع:"الواحد لما يعمل الصح حتى لو مؤخرًا أحسن ما تعملوش خالص".



وأكد "ماضى"، أنه منذ الفيديو الذى أطلقه فى اعقاب أحداث سبتمبر الماضى من عام 2019، والذى استغلتة قنوات الإخوان فى الترويج لمخططها التخريبى، وهو لم يلاحق أمنيًا مطلقًا كما يزعم البعض،ولا يوجد عليه قضايا مطلقًا الآن، وتابع:"علشان محدش حد يقول أنا بقول الكلام ده..بل أنى عملت قضية رد اعتبار فى قضية قديمه فى أحداث الثورة وتمكنت على أثرها من تعديل شهادة الخدمة العسكرية واستخراج جواز السفر ".



من جانبه أكد "الإبراشى"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعانى من سلسلة من الانهيارات منذ ثورة 30 يونيو عندما لفظهم الشعب وحتى الآن، ولكن الاتهامات المتبادلة بين الإخوان الآن داخليًا من اتهامات جنسية ومالية وأخلاقية تؤكد أنها تفككت وسقطت بالكامل، وتابع:"منذ 30 يونيو لم تشهد جماعة الإخوان الإرهابية تفكك بهذ الشكل".





وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.



وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".



وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".



وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة".







وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».





واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.



وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".







