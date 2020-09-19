تعرف على سعر هيونداي الجديدة RB.. غبور يصدم الجميع

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:03 م
هيونداي الجديدة RB
هيونداي الجديدة RB
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تعرف على سعر هيونداي الجديدة RB.. غبور يصدم الجميع 

عالم السيارات يمتاز بالكثير دائما والحديث كل يوم واليوم نستعرض معكم  الجديد من هيونداي الجديدة RB السيارة الأفضل في فئته التنافس بها العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة السيارات، هيونداي من اقدم الشركات الكورية المصنعة للسيارات في دول شرق اسيا وأتت غلى الشرق الأوسط منذ عام 1980 واستطاعت أن تحقق مبيعات غير مسبوقة في دول الخليج والدول العربية لما تقدمه من معادلة صعبة حيث أنها السيارة الأولى في فئتها موفرة لاستهلاك الوقود واستطاعت أن تحافظ على هذه الميزة على مدار العديد من السنوات.


هيونداي الجديدة RB

أعلنت اليوم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي الكورية في مصر ، أن الأسعار الحالية للسيارة في الأسواق المصرية قد شهدت زيادة بلغت 1000 جنيه عن الأسعار المعتادة لها لتصل أسعارها إلى من ٢٠٦ ألف جنيه، ٢١٦ ألف جنيه للثانية، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى منها ٢٤١ ألف جنيه.

تأتي السيارة بمحرك  سعة ١٦٠٠ سي سي بقوة ١٢٥ حصان، مع عزم أقصى ١٥٦ نيوتن متر عند ٤٢٠٠ لفه بالدقيقة.
السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات .
السيارة تأتي بمجموعة مانع الانزلاق للثبات على الطرقات .
السيارة مزودة بمانع للانغلاق لمزيد من الأمان على الطرقات .
السيارة بها مجموعة كاملة من الوسائد الهوائية للأمان .
السيارة تأتي بشاشة أمامية وسطية معدة للملس بقياس 10 بوصات .
السيارة بها مصابيح ليد أمامية .
السيارة تأتي بتكيف عالى ومنفصل للصالون الخلفي.
السيارة تدعم الواي فاي والبلوتوث.
السيارة تأتي بحساسات على جوانب السيارة.
السيارة مزودة بكاميرا أمامية وكاميرا خلفية للركن .
السيارة مزودة بالركن الذاتي .

تعرف على سعر هيونداي الجديدة RB.. غبور يصدم الجميع 

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