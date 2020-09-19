أنشيلوتي يشيد بتألق خاميس رودريجيز مع إيفرتون

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، على أداء لاعبيه أمام وست بروميتش، وتحديدًا الكولومبي خاميس رودريجيز، القادم من ريال مدريد.

 

وحقق إيفرتون فوزًا عريضًا على وست بروميتش بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية من البريميرليج، حيث سجل خاميس هدفًا وصنع آخر خلال المباراة.

 

وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة "BBC" عقب المباراة: "أنا سعيد حقًا لخاميس، هو يلعب في بلد جديد ودوري جديد، الأمر ليس سهلًا، لكنه جعله سهلًا لأنه يتمتع بجودة عالية، هو لاعب رائع".

 

وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة، واجهتنا صعوبات في الشوط الأول، وست بروميتش كان أفضل منا، لكن رد فعلنا كان جيدًا، مع ميزة الأفضلية في عدد اللاعبين على أرض الملعب، أصبحنا أكثر سيطرة، وفي بعض النقاط علينا أن نركز أكثر ونفعل الأمور بشكل أفضل".

  

وأتم المدرب الإيطالي: "نحن نعمل بشكل جيد، لا نريد أن نتطلع كثيرًا إلى الأمام، كل ما يمكننا فعله هو التركيز على مباراة الأربعاء في كأس كاراباو".

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