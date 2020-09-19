مصرع شاب دهسه قطار عند مزلقان "المدريرية" ببني سويف

Advertisements

لقي شاب مصرعة إثر دهسه تحت عجلات القطار، مساء اليوم السبت، عند مزلقان المديرية بمدينة بني سويف، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بني سويف العام لاتخاذ اللازم.



تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مشرحة مستشفى بني سويف العام، مصطفى عبد النبي أحمد، ٢٩ سنه، الشيخ طعمه، بني سويف، جثة هامدة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

