برفقة أسرته.. هشام إسماعيل في كواليس"علاء الدين"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان هشام إسماعيل على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر هشام إسماعيل عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس مسرحية علاء الدين، برفقة أسرته.

وعلق قائلًا: "جعفر والأسرة"، فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

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