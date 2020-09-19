أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعادل المقاصة أمام الأهلي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
علق إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على تعادل فريقه مساء اليوم أمام نظيره الأهلي بدون أهداف في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" مبروك تتويج الاهلي بالدوري.. فريقنا قدم مباراة جيدة على الرغم من الطرد في الشوط الثاني".

وأضاف :"جميع للاعبين قدموا أداءًا ممتازًا وكنت اتمنى تحقيق الفوز في اللقاء".

وأوضح :" اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة صاحب فكرة الممر الشرفي للنادي الأهلي".

وأكمل حديثه " كل اللاعبين رجال وقدموا أداءا احترافيا حتى من لديه عروض للانتقال والرحيل عن المقاصة".

أخبار تهمك

هل ينضم سواريز إلى يوفنتوس؟.. بيرلو يُجيب

منذ ساعتين

مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه من أجل كوندي

منذ ساعة و نصف

التعليم الهجين والاختبارات الإلكترونية.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

منذ ساعة

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة كارتيرون.. باتشيكو يقترب من قيادة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انتقال محمد إبراهيم إلى بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ نصف ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ يوم

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

09:33 م

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

09:29 م

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟