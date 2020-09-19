أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعادل المقاصة أمام الأهلي

علق إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على تعادل فريقه مساء اليوم أمام نظيره الأهلي بدون أهداف في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" مبروك تتويج الاهلي بالدوري.. فريقنا قدم مباراة جيدة على الرغم من الطرد في الشوط الثاني".





وأضاف :"جميع للاعبين قدموا أداءًا ممتازًا وكنت اتمنى تحقيق الفوز في اللقاء".





وأوضح :" اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة صاحب فكرة الممر الشرفي للنادي الأهلي".





وأكمل حديثه " كل اللاعبين رجال وقدموا أداءا احترافيا حتى من لديه عروض للانتقال والرحيل عن المقاصة".



