على خطى جروس.. هل يكرر كارتيرون تجربته أم يصنع انجازًا مع التعاون؟





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الخسارة أمام نظيره بيرسبوليس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





وتعد هذه المباراة الأولى تحت قيادة كارتيرون، والذي قرر العودة إلى السعودية، بعدما رحل عن الزمالك بناء على رغبته، حيث دفع الشرط الجزائي المقدر بـ250 ألف دولار، ليتم فسخ التعاقد.





وسار كارتيرون على خطى كريسيان جروس الذي رحل عن الزمالك الموسم الماضي 2018-2019، بعد تعادله مع الانتاج الحربي بهدف لمثله ضمن منافسات الدوري الممتاز.





وهو نفس الفريق الذي أنهى كارتيرون مسيرته مع الزمالك أمام بعدما فاز بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وحقق جروس بطولتين فقط مع الزمالك، وهما كأس السوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي بعدما تغلب عليه 2 / 1، وكأس الكونفيدرالية للمرة الأولي في تاريخه علي حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه 5 /3 بركلات الترجيح.





في المقابل حصد كارتيرون لقبين مع الزمالك، بواقع بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري على حساب الأهلي.





جروس بعدما رحل عن الزمالك، عاد مرة أخرى إلى السعودية لقيادة أهلي جدة السعودي، وخسر أولى لقاءاته أيضا، بهدفين مقابل هدف أمام الحزم، ليرحل بعد 17 مباراة، حيث فاز في 11مباراة، وخسر في 4 لقاءات، وتعادل في لقائين فقط.





جدير بالذكر أن هذه المشاركة الثانية لفريق التعاون في دوري أبطال آسيا، حيث أنه شارك في نسخة 2017، وودع المنافسات من دور المجموعات بعد أن خسر في 3 لقاءات وتعادل لقائين وفاز في مباراة واحدة.





وحقق فريق التعاون في النسخة الحالية الفوز في لقائين وخسر مثلهم ويتبقى جولتين فقط في دور المجموعات.





وفي النهاية هل يحقق كارتيرون إنجازا مع التعاون، أم يرحل مبكرا كما هو الحال لجروس؟



