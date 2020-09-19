نجاح كبير في رالي مصر للدراجات النارية.. والوزير يشيد بالتنظيم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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أقيم اليوم رالي مصر للدراجات النارية في صحراء منطقة سقارة تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و بحضور دكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والمدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية إبراهيم فريد وعمر هريدي رئيس الاتحاد المصري للدراجات النارية والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية والدكتور أحمد عبدالخالق مدير عام السياحة والأحداث الرياضية بالوزارة.

 

ومن جانبه أكد صبحي عن سعادته بإطلاق إشارة البدء في الرالي موضحاً أن مصر أصبحت على استعداد تام لإستقبال مختلف البطولات وأن الوزراة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأضاف الوزير بأن الجميع يعمل معا من أجل خروج جميع الأحداث بالصورة اللائقة لمكانة مصر في المجتمع الدولي.

 

وأشار الوزير بأن عودة أنشطة الراليات تعد خطوة هامة فى استكمال عودة الأنشطة والمشروعات الرياضية التى تنعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الدولة وخاصة السياحية منها والاقتصادية بوجه عام.

 

ومن جانبه أكد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية بأنه يشكر كل القيادات التنفيذية والأمنية التي ساهمت في خروج الرالي بهذا الشكل المتميز والذي أشاد به معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وكل المتسابقين والحضور الذين كانوا على مستوى المسئولية.

 

أقيم رالي مصر للدراجات النارية في صحراء منطقة سقارة تحت رعاية شركة جزله للتسويق الرياضي وشركات موتيل وسال الرائدتان في الراليات المحلية والدولية.

 

ومع نهاية الرالي قام بتوزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين الدكتور أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والأحداث الرياضية نيابة عن الوزير وإبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية وسط جو من البهجة والسرور بين كل المتسابقين بالرالي.

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