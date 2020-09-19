حالة كورونا جديدة في الدوري الإيطالي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي سبيزيا الصاعد حديثاً إلي دوري المحترفين الإيطالي رسميًا أن أحد لاعبيه الجدد أثبتت إصابته بفيروس كورونا ، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية.

 

من خلال بيان صحفي رسمي ، أبلغ النادي الذي تم الترويج له حديثًا حالة واحدة من COVID-19 بين التوقيعات الجديدة.

 

وكتب النادي في بيان على الموقع الرسمي "خلال الفحوصات الروتينية التي يخضع لها الفريق الكروي وخاصة الصفقات الجديدة للنادي ، ظهر اختبار إيجابي لفيروس كورونا ، COVID-19 ، من أحد الأعضاء".

 

تابع :"لم يتم مشاركة العضو بعد في المران الجماعي وهو حاليًا بدون أعراض ، تم وضع الشخص المعني على الفور في الحجر الصحي وسيتم مراقبته باستمرار وفقًا للبروتوكول."

 

يذكر أن سبيزيا سيواجه نادي أودينيزي نهاية الشهر الجاري في بداية مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2020-2021.

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