السعودية تخصص 62 مليون ريال لصرف مستحقات مزارعي القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية البدء في صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم، وذلك من خلال منصة "محصولي" في موقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.





وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة 62.67 مليون ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لـ202 مزارع، وبهذا يكون ما تم إيداعه 312.84 مليون ريال لـ1160 مزارعا بكمية 269,260 طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.



وبدأت المؤسسة تسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي بدءا من 19 شعبان 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 صفر 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمسة أعوام، وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا..



إلى ذلك أعلنت المؤسسة أمس طرحها المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة نوفمبر - ديسمبر 2020.



وأوضح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد تسع بواخر، بواقع سبع بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.