السعودية تخصص 62 مليون ريال لصرف مستحقات مزارعي القمح

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية البدء في صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم، وذلك من خلال منصة "محصولي" في موقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة 62.67 مليون ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لـ202 مزارع، وبهذا يكون ما تم إيداعه 312.84 مليون ريال لـ1160 مزارعا بكمية 269,260 طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.


وبدأت المؤسسة تسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي بدءا من 19 شعبان 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 صفر 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمسة أعوام، وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا..


إلى ذلك أعلنت المؤسسة أمس طرحها المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة نوفمبر - ديسمبر 2020.


وأوضح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد تسع بواخر، بواقع سبع بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محصول القمح القنح السعودية

أخبار تهمك

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

منذ أقل من ساعة

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هل ينضم سواريز إلى يوفنتوس؟.. بيرلو يُجيب

منذ أقل من ساعتين

بقيادة تركي آل الشيخ.. ألميريا يحسم صفقة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم الهجين والاختبارات الإلكترونية.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ 18 دقيقة

مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه من أجل كوندي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

منذ ساعة الا ربع

حقيقة انتقال محمد إبراهيم إلى بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ يوم

خليفة كارتيرون.. باتشيكو يقترب من قيادة الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير علفي

مؤسسة الحبوب تشتري 10% من القمح عبر شركات سعودية في الخارج

"الحبوب" تطبق قرار دعم مستثمري القمح السعوديين في الخارج بشراء 10 % من احتياجاتها منهم

السعودية تطرح مناقصة لشراء 720 ألف طن شعير للمرة الخامسة خلال 2020

السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

10:01 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

الأهلي يكشف أسباب رفض إعارة جيرالدو

09:29 م

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟