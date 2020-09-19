ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان عبارة عن سرطان تغلغل في جسد الوطن

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث بشئون الجماعات الإرهابية، إن الجماعة الإرهابية تعمل على خفض الروح المعنوية للشعب المصري من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، ومن ثم سقوط الدولة بالكامل، مشيرًا إلى أن نشر الشائعات لا يتم بشكل عشوائي، ولكن بشكل ممنهج واحترافي من قبل خبراء متخصصين في أدارة العقلية الجماعة.

وتابع "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الجماعة الإرهابية تعمل على إغضاب الشارع المصري من النظام من خلال نشر أكبر قدر ممكن من الشائعات والأكاذيب، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية عبارة عن سرطان تغلغل في جسد الوطن، ومحاولة استئصال هذه السرطان في منتهى القوى، ولكن الشعب عليه أن يدرك بأن مصر مستهدفة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".

وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".

وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».


واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.

وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".


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